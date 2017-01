Jeugd helpt politie bij aanpak criminaliteit

Bert Jonker werd begin januari beschoten op het parkeerterrein bij Thialf te Heerenfeen. Volgens de politie krijgen de jongeren alleen geen inzicht in de onderzoeksgegevens.

Pilot

Afgelopen jaar is er een verkennend onderzoek geweest naar de mogelijkheden om jongeren in te schakelen. Het electoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de politieacademie brachten in kaart op wel gebied de inzet mogelijk en wenselijk was. Na deze verkenning is de pilot nu opgestart en die duurt tot en met juni. Daarna volgt een evaluatie.

Social media

Max Daniel van de politie Noord-Nederland zegt dat de jeugd wat toe kan voegen aan de kennis van digitale rechercheurs. "De jeugd gaat echter anders om met internet en social media. Je ziet in dat gebruik al verschillen tussen jongeren van 15 en zeg 20. Ik wil graag weten waar zij bijvoorbeeld hun informatie over een misdrijf kunnen vinden."

Politiemensen en de jongeren ontmoeten elkaar op een speciaal ontwikkeld digitaal platform en op bijeenkomsten.