Informatieavond snelvaren Burgumer Mar druk bezocht

De werkgroep Boatfunsports die een 'snelvaargebied' aan de oostkant van de Burgumer Mar wil inrichten is goed te spreken over de bijeenkomst van maandagavond. Er waren ruim 120 mensen aanwezig op de inloopavond bij recreatiepark Klein Zwitserland. Een werkgroep van ondernemers en watersporters wil het liefst nog deze zomer groen licht hebben voor het plan. De provincie Fryslân wil er wel over praten, maar stelt als voorwaarde dat er voldoende draagvlak in de gemeenschap moet zijn.