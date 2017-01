Onderzoek naar koopzondag Dantumadiel

Er moet een onderzoek komen naar het draagvlak voor een koopzondag in Dantumadiel. Dat vindt de PvdA in die gemeente. De christelijke partijen hebben een meerderheid in Dantumadiel, en daarom lijkt het er niet op dat er snel een koopzondag gaat komen. Maar het kan zijn dat na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar de situatie heel anders is, zegt Remy Theunissen van de PvdA.