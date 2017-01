Groot onderzoek brandveiligheid bovenwoningen Leeuwarden

In Leeuwarden komt een groot onderzoek naar de problemen met de brandveiligheid in de binnenstad. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die boven winkels wonen bij brand groot gevaar lopen. Brandscheidende wanden zijn er bijna niet, rookmelders ook niet, of ze doen het niet en eigenaars en bewoners zijn slecht op de hoogte van de risico's en mogelijke oplossingen. Bij een grote brand op de Kelders kwam in 2013 een 24-jarige student om het leven.