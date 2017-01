Verlies voor Jong Heerenveen tegen Jong Exelsior

Jong Heerenveen heeft dit seizoen slechts twee keer verloren en ook nu kregen Heerenveen wel kansen op de overwinning, zei trainer Johnny Jansen. ''Helaas waren we vanavond niet nauwkeurig genoeg om de kansen te benutten. We speelden een aantal goede countermogelijkheden niet goed uit, mede door een slordige eindpass."

Jong Heerenveen blijft na het verlies in Rotterdam wel op de eerste plaats staan in de competitie. De Friezen hebben nog een voorsprong van twee punten op de nummer twee. De volgende tegenstander van de Friezen is Jong Feyenoord, over twee weken, thuis op Skoatterwâld.