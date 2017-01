De controlerende middenvelder Jurjan Mannes komt per direct over naar SC Cambuur. Cambuur leent de nieuwe speler voor de rest van het seizoen van FC Emmen. Daarna krijgt hij een contract van een jaar, met een optie op nog een extra jaar.

Mannes is 25 jaar oud. Hij komt van de jeugdopleiding van FC Twente, maar daar heeft hij nooit in het eerste elftal gespeeld. Mannes speelde ook bij Fortuna Sittart. Sinds de zomer van 2014 zit hij in Emmen.