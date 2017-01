"Stal of grasland, het maakt de koe niet uit"

Voor de koeien, voor de boeren en voor het milieu is het beter dat de koeien buiten staan, zegt Tweede Kamerlid Rik Grashof van GroenLinks. Hij heeft het voorstel ingediend.

"We hebben ons te lang en te veel gericht op schaalvergroting, alsof koeien puur economische goederen zijn. Het is tijd om het dierenwelzijn en het milieu weer voorop te stellen", zegt Grashof.

De politiek is zeer verdeeld. Tweede Kamerlid Jaco Geurts van het CDA vindt dat de politiek zich ermee moet bemoeien. ''De discussie of de koe beter af is in de wei of in de stal zou niet plaats moeten vinden in de politiek, maar overgelaten worden aan de boeren zelf die het beste weten wat goed is voor hun dieren."

Boerenbelangenorganisatie LTO Noord is er zeer op tegen dat boeren verplicht worden om de koeien in de zomer op het land te houden. ''Het moet een vrije keus van de ondernemer blijven'', zegt Ten Berge. "We doen een koe niet naar buiten om het buiten spelen. Dat doen we omdat ze daar eten kunnen vinden. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld omdat het lang heeft geregend, en de weilanden modderig zijn, moet je ze binnen kunnen houden. Het is niet om de koe te plagen dat we hem in de stal houden. Soms vraag ik me af of in Den Haag de emotie niet te veel regeert."