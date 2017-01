Gebben benoemd tot nieuwe burgemeester van Tytsjerksteradiel

Grebben groeide op in Buitenpost. Hij is nu nog voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep in Zuid-Holland en Zeeland. Daarvoor was hij wethouder en locoburgemeester in Barendrecht. Daar is hij nu ook wonende.

Gebben begint op 28 februari in Burgum. In totaal hebben achttien mensen gesolliciteerd naar de functie van burgemeester in de gemeente Tytsjerksteradiel. Inwoners van de gemeente konden in het voortraject zelf ook meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester. In de korte profielschets voor de nieuwe burgemeester stond dat hij zich tussen de gemeenschap moest mengen, als een interne verbinder en een extern boegbeeld.

Ter Keurs vond het na twaalf jaar als burgemeester tijd om 'de bakens te verzetten'. Hij wilde graag een functie buiten het openbaar bestuur, ook omdat zijn privésituatie verandert, zei hij in een eerdere verklaring.