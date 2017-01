Bijzondere ovaalronde krab gevonden op Ameland

Om wat voor soort krab het precies ging, wist ze niet. Kennissen konden het beest niet in de boeken vinden, maar deskundigen hadden het al door. Het ging om een zogenoemde ovaalronde krab. Anders dan de gewone cirkelronde krab heeft deze een schild die niet helemaal rond is.

Ook op Terschelling

De ovaalronde krab komt niet in voor in de Noordzee. Het beest leeft in de kustgebieden van de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Middellandse Zee. Af en toe spoelt er een aan op de Nederlandse kust. Ruim een week geleden vond boswachter Joeri Lamers een ovaalrond ruggeschild op Terschelling en Hylkje Voulon vond bijna twee weken eerder een compleet exemplaar.

Uit de koers

De ovaalronde krab rukt op. ''Mogelijk is de krab uit de koers geraakt door de storm aan het begin van het jaar'', zegt mevrouw Voulon. In de week voordat ze de krab vond was het windkracht 8 en hoogwater. Een andere mogelijkheid is dat de krab in een ballasttank van een vrachtschip is meegevaren en ten noorden van Ameland overboord ging. De klimaatverandering zien als oorzaak van de aanwezigheid van de krabben hier, gaat Voulon te ver. Dan moeten er eerst meer van dit soort krabben worden gevonden.