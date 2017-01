Coureur Folkertsma positief over voorbereiding Engeland

''Bij het aanremmen heb ik zonder dat ik het in de gaten had, te vol in de voorrem geknepen en toen klapte ik met m'n hoofd op het asfalt.'' Folkertsma ligt met negen gebroken ribben, een gekneusde long en een hersenschudding in het MCL in Leeuwarden. Hij heeft ook nog een ingeklapte long.

Folkertsma geeft zichzelf zes weken de tijd om te herstellen. ''Het gaat goed. Ik heb niet veel pijn. De medicatie slaat goed aan. Misschien kan ik morgen al beginnen met afbouwen''.

De wedstrijd in Engeland is aankomende zomer in augustus. In maart is de eerste kennismaking. Folkertsma verwacht dat hij daar wel naartoe kan.