Ondernemers optimistisch over de toekomst: meer banen

Volgens cijfers van het UWV hebben bedrijven weer meer behoefte aan mankracht. In heel Nederland zijn er dit jaar bijna een miljoen vacatures. In Friesland gaat het niet zo snel als in de Randstad, maar toch gaat het volgens Galema de goede kant op. ''Er is weer optimisme op de markt. De economische crisis is hier voorbij aan het gaan''.

Galema begon drie jaar geleden bij VNO-NCW. Toen was de situatie heel anders. ''Drie jaar geleden was er weinig gemoedsrust onder Friese ondernemers.''

Het aantal vacatures neemt in Friesland ook toe. In sectoren als de ict, de bouw en de zorg is veel behoefte aan mankracht. Niet iedereen kan echter aan de eisen van de vacatures voldoen. ''Er is niet altijd een goede match tussen wat er op de arbeidsmarkt beschikbaar is en waar ondernemers naar vragen'', vertelt Galema.

Volgens de landelijke cijfers van het UWV zal het aantal vacatures dit jaar toenemen tot 965.000. Dat is bijna net zoveel als voor de economische crisis.