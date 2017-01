Leeuwarders krijgen werkstraf voor overval in Groningen

Een man uit Leeuwarden heeft een werkstraf van 240 uur gekregen omdat hij vorig jaar in Groningen een man heeft overvallen. Hij en een tweede verdachte kregen ook een half jaar celstraf, maar die hebben ze in voorarrest al uitgezeten. De twee overvielen en mishandelden het slachtoffer en maakten meer dan 700 euro buit. Een getuige zag het gebeuren en herkende een van de verdachten. Zo kon de politie de twee uiteindelijk oppakken. Naast de celstraf en de taakstraf is het de twee Leeuwarders ook verboden elkaar weer te ontmoeten.