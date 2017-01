Gemeente Leeuwarden tevreden over proef met groenonderhoud

De proef in Leeuwarden met wijkbewoners die zelf het groen in de buurt onderhouden en zwerfafval opruimen is zo'n succes, dat het de komende jaren een financiële doorstart krijgt. De vrijwilligers zijn vaak mensen die zonder werk zitten en op die manier weer een doel hebben. Vijf bewonersorganisaties in de wijken Heechterp-Schieringen, Bilgaard en Wielepôle en de dorpen Wytgaard en Snakkerburen regelen het groendonderhoud. De gemeente is op de achtergrond betrokken. De aanpak is uniek voor Nederland, zegt de gemeente Leeuwarden.