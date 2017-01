De Beurs Rondom Huis die in het eerste weekeinde van maart zou worden gehouden in het WTC Expo in Leeuwarden, gaat niet door. Er is onvoldoende variatie in het aanbod van standhouders. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

De beurs was bedoeld als opvolger moeten van Huis en Tuin. Die ging vorig jaar niet door, omdat er te weinig belangstelling voor was.