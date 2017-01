Uit eten zonder te weten wat er op je bord ligt?

Op onze website kun je aangeven wat je eventueel niet lekker vindt of welke allergieën je hebt. Vervolgens kiezen wij een gezellige en lekkere eetgelegenheid uit." De kans dat je twee keer in hetzelfde restaurant komt is klein, vertelt Van der Meulen."Wij zorgen ervoor dat onze gasten in verschillende restaurants belanden als ze vaker boeken. We streven er bovendien naar om ons in de toekomst ook te focussen op restaurants net buiten de stad."

Surprise Dinners in het hele land

Het concept bestaat nu alleen in twee noordelijke steden van het land, maar de ambities zijn groot. "We hebben nu ook gesprekken lopen in Emmen en Zwolle. Aan het einde van het jaar willen we Surprise Dinners organiseren in alle grote steden in het land."