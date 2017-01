Arno Brok, de nieuwe commissaris van de Koning, verhuist binnenkort naar Balk. Hij huurt in de Van Swinderenstraat een woning van de vereniging Hendrick de Keyser. Die koopt historische panden in Fryslân, knapt ze op en verhuurt ze daarna.

Het huis in Balk werd in de 18e eeuw gebouwd en was eerder eigendom van de familie Poppe, die in boter handelde. Het gaat voor Brok om een tijdelijke woonplaats, hij is van plan een huis in Fryslân te kopen. Brok wordt op 1 maart geïnstalleerd als commissaris.