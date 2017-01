Expansiebeurs Jubbega verandert in nieuw festival

Tientallen jaren was het een begrip in Jubbega: de Expansie. Een grote consumentenbeurs waar bedrijven zichzelf konden presenteren en die uitgroeide tot een evenement waar mensen uit de verre omgeving op afkwamen. Maar na 55 jaar is het voorbij, nu de consumentenbeurs uit het programma wordt gehaald. Voor de organisatie is het een grote opdracht om de organisatie rond te krijgen. Andere onderdelen, zoals optredens van een bont gezelschap aan artiesten, blijft wel bestaan.