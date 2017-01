Petitie voor behoud gevel van Drachtster ambachtsschool

Aandacht voor Drachtster historie

Met de petitie wil een groep Drachtsters nu proberen dat in ieder geval de voorgevel blijft staan en onderdeel wordt van het nieuwe ontwerp. Amateur-historicus Andries Pieterson, die ook regelmatig publiceert over oud-Drachten, vindt dat Drachten niet genoeg aandacht besteedt aan de eigen historie. "De oude ambachtsschool is dan wel geen monument, maar is wel beeldbepalend voor de Burgemeester Wuiteweg. Natuurlijk behouden we het liefst het hele pand, maar we hopen toch minimaal op de oude gevel. Het is niet onmogelijk, want de voormalige huishoudschool van Drachten is behouden gebleven in de nieuwbouw van een appartementencomplex."