It Garnalefabryk moet toeristische trekpleister worden

Het project is een initiatief van het 'Programma naar een Rijke Waddenzee', onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Doel is dat er dit jaar al zo'n dertig activiteiten zullen plaatsvinden.

Inspiratiebron

Deze moeten een inspiratiebron zijn voor Noord-Fryslân. Het tal activiteiten moet in 2021 uitgroeien tot 160 per jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om lezingen, excusrsies en optredens van artiesten.

It Garnalefabryk is in 1924 gebouwd door garnalenvissers. Na de Tweede Wereldoorlog deed het dienst als garage. In 2001 werd de fabriek gered van de sloophamer. Sinds die tijd vinden er zo nu en dan al kleine activiteiten plaats. Dat wordt nu dus flink uitgebreid.