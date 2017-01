Sven Kramer krijgt heldenonthaal in Zuid-Korea

Schaatser Sven Kramer is maandag op het vliegveld van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul groots onthaald. Tientallen fotografen en cameraploegen en honderden fans wachtten Kramer op. Op beelden van de NOS is te zien dat er zelfs een podium is waarop hij in het Nederlands welkom wordt geheten.

Kramer is in Zuid-Korea voor de WK Afstanden, die komende week worden gehouden. Zijn populariteit in het land heeft Kramer mede te danken aan het feit dat hij soms in het Koreaans twittert. Bovendien wordt hij gesponsord door een Koreaans kledingmerk.