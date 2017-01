Motorcoureur Bertus Folkertsma raakt zwaargewond

Motorcoureur Bertus Folkertsma uit Tzumarum is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een demonstratie in het WTC Expo in Leeuwarden. Hij ligt in het ziekenhuis met 8 gebroken ribben, een klaplong en een gekneusde long. Naar omstandigheden maakt hij het goed.

Folkertsma deed mee aan racedemonstraties bij de Racing Expo in het WTC. Hij reed mee in een kopgroep toen hij er in de derde bocht uit vloog. Hij is even buiten bewustzijn geweest en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij op de intensive care.