Tientallen automobilisten op de bon geslingerd in Leeuwarden

De Leeuwarder politie heeft zondag 29 boetes uitgedeeld aan automobilisten in de stad. Dat gebeurde bij extra controles, in verband met de Racing Expo in het WTC Leeuwarden. Veertien automobilisten kregen een boete voor te hard rijden. Ze gingen allemaal meer dan 30 kilometer per uur te hard. Een van hen haalde op de Anne Vondelingweg (70) een snelheid van 125 kilometer per uur.

Andere bekeuringen werden uitgedeeld voor niet handsfree bellen achter het stuur, geen gordel om, geen APK, geen rijbewijs en door rood rijden.