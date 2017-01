Vraagt het BFVW dit jaar wel of geen eierzoekvergunning aan?

Wel of niet eierzoeken dit jaar? Daarover organiseert de Bond voor Friese Vogelwachten (BFVW) maandagavond een extra ledenvergadering. In het beleid van de Bond staat dat zij het eierzoeken overeind zullen houden, maar voorzitter Rendert Algra is pessimistisch over de kansen voor dit jaar. "Ik denk dat als wij een ontheffing aanvragen, de kans heel klein is dat wij die krijgen."

Dus wil het bestuur dit jaar geen aanvraag indienen. Maar omdat dat botst met het beleid, wil de BFVW dit eerst met de leden bespreken.