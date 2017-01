Een 40-jarige inwoner van de gemeente Kollumerland raakte zondag aan het einde van de middag zijn rijbewijs en zijn auto kwijt. De man reed veel te hard. De politie betrapte de man op de Kwelderweg bij Kollumerpomp.

Hij reed daar 182 kilometer per uur. Dat is meer dan 100 kilometer per uur te hard, want de maximumsnelheid die daar geldt is 80.