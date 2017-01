Drachtster doet als eerste para-atleet mee aan Frysman

Gerrit Dijkstra uit Drachten wordt de eerste para-atleet die meedoet aan de triathlon Frysman op 8 juli. Dijkstra heeft drie dwarslaesies. Zwemmen lukt hem heel goed, en de 3,8 kilometer zijn dan ook geen probleem. De 180 kilometer die de anderen moeten fietsen legt hij met de handbike af. De marathon doet hij met zijn wheeler, een sportieve rolstoel.

Gerrit Dijkstra is al druk in training. Met zijn personal trainer Maico is hij bezig zijn spieren sterker te maken. Het resultaat is er naar en Gerrit wordt steeds sneller.