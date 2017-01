Minister wil boeren Bildtdijken niet tegemoet komen

Minister Jet Bussemaker van Cultuur ziet geen reden om de landbouwgebieden op het Bildt uit te zonderen van het gebied dat als beschermd dorpsgezicht gekenmerkt wordt.

Dat zegt de minister in antwoord op vragen van de VVD. Die partij maakt zich zorgen over de status van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht. Boeren die daar wonen zijn bang dat de beschermde status ervoor zal zorgen dat ze in hun bedrijfsvoering beperkt zullen worden.