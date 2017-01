LDODK heeft in Delft de competitiewedstrijd tegen Fortuna met 19-26 gewonnen. Voor de rust leek het erop dat de wedstrijd al gespeeld was, LDODK ging de kleedkamer in met een 16-9 voorsprong. De tweede helft was minder van de Friese ploeg, maar de overwinning kwam niet in gevaar.

De korfballers van LDODK staan nu tweede in het klassement van de korfballeague. Volgende week spelen ze tegen de koploper van de competitie, dat is PKC. Het verschil op de ranglijst is vier punten.