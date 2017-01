"Martin Ødegaard speelde oké, maar is geen wonderkind"

"Helaas was het vandaag niet mogelijk om tegen een compact Groningen ons beste spel te laten zien. Complimenten voor Groningen, die zo verdedigen. Goed verdedigen hoort ook bij voetbal. Maar dit is niet hoe wij willen spelen bij Heerenveen. Voetbal is gemaakt voor het publiek."

De Noorse aanvaller Martin Ødegaard stond vanaf de eerste minuut in het veld. Dat was in de competitie nog niet eerder zo. In de bekerwedstirjd stond Ødegaard al wel in de basis. "Je moet niet denken dat we met hem een wonderkind binnen hebben gehaald. Hij speelde OK. Bij vlagen prima. Hij moet nog wel wat wennen aan zijn teamgenoten. Hij heeft nog wel wat tijd nodig. Maar dat riep ik een paar weken geleden ook, toen hij hier kwam. Hij is jong. Krijgt alle kansen om ook fouten te maken. We gaan nog wel plezier aan hem beleven. Hij is een goede speler. Maar niemand kan het alleen."

Martin Ødegaard geldt als groot talent. Hij debuteerde voor het Noorse elftal als jongste speler in de EK-kwalificatiewedstrijd. Toen was hij nog maar 15 jaar. Hij staat onder contract bij Real Madrid, en speelt op huurbasis voor SC Heerenveen. Ødegaard is 18 jaar oud.