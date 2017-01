Hotelgasten slapen in de rook door autobeurs

Hotelgasten van het WTC-hotel in Leeuwarden hebben urenlang last gehad van de rook van de raceauto's in het naastgelegen WTC Expo. Daar was dit weekend een beurs met allemaal verschillende racemonsters, en een deel van de rook die daar vanaf kwam waaide zo het hotel in. Sommige hotelgasten hadden daar veel last van, zegt Theo Witteveen van de organisatie. "Ze zijn daar niet gewend dat er uitlaatgassen naar binnen gaan."