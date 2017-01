Marrit Leenstra pakt zilver op 1000 meter in Berlijn

Marrit Leenstra heeft zondag bij de vijfde wereldbeker schaatsen in Berlijn zilver veroverd op de tweede 1000 meter. De schaatster uit Wijckel eindigde in een tijd van 1.15,45. De Amerikaanse Heather Bergsma zegevierde in 1.15,08. Voor de echtgenote van de Friese stayer Jorrit Bergsma was het haar vijfde wereldbekerzege op rij op deze afstand. Europees sprintkampioene Karolina Erbanova uit Tsjechië finishte als derde in 1.15,50.