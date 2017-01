Door meerdere auto-ongelukken is de A7 tussen Heerenveen en Groningen zondagmiddag een halfuur lang afgesloten geweest ter hoogte van Tijnje. Eerst botsten drie of vier auto's op elkaar. In de file die daardoor ontstond, kwamen nog eens meerdere auto's met elkaar in botsing.

De weg was volledig afgesloten. Verkeer in de richting van Groningen moest omrijden via Leeuwarden. Even na 15:30 uur stond er een file van 7 kilometer. Rond vier uur werd de weg weer vrijgegeven.