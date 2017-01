De Falom onvindbaar

De Falom is niet meer te vinden. Nu de Centrale As er ligt, lijkt het dorp niet meer te bestaan. Op verkeersborden wordt de naam niet aangegeven en ook de navigatiesystemen van auto's zijn het spoor bijster. Voorheen kwamer er dagelijks bijna 12.000 auto's langs, nu is het erg rustig geworden. Voor inwoners misschien fijn, maar voor ondernemers heel vervelend. Er komen minder klanten naar De Falom en wie wel komt, is veel langer onderweg.