Soargen oer ferkearssitewaasje by Burgumer âlders

Bij de scholen helpen kinderen van groep 7 en 8 als verkeersbrigadier overstekende kinderen. Door het drukke verkeer op dit moment is dat lastiger. De situatie is chaotischer dan anders en minder overzichtelijk. De verkeersproblematiek is voorlopig nog niet afgelopen. Als de rotonde klaar is komen er weer andere werkzaamheden aan de weg.

Erik Wietses van Dorpsbelangen Burgum zegt dat de komende week met de gemeente opnieuw gekeken wordt naar de situatie. Ook wordt er gekeken hoe bij de nog komende werkzaamheden de problemen voor de scholen kunnen worden beperkt.