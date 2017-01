UNIS Flyers op dreef tegen GIJS Groningen: 12-1 winst

De ijshockeyers van UNIS Flyers waren zaterdagavond op dreef. Met maar liefst 12-1 wonnen de Feansters de uitwedstrijd van GIJS Groningen. In de eerste periode waren het Ronald Wurm (2x), Marco Postma en Rick Neef die zorgden voor een 4-0 tussenstand. Na de tweede periode liep de voorsprong op tot 8-1. Tony Demelinne (2x), Mark Hoekstra en Adam Bezak wisten te scoren voor de Flyers, voor de gasten pakte Mulder een punt. In de derde periode liepen de Flyers verder uit en werd het 12-1 via goals van Hoekstra, Demelinne, Postma en Bezak.