Feanfans stelen spandoek, supporters FC Groningen stoppen

De supportersclub van FC Groningen, Groningen Fanatics, heeft zichzelf opgeheven. De reden voor de opheffing zou de diefstal zijn van een spandoek van de supportersclub, vorig weekeinde door supporters van SC Heerenveen. "Een gevoel van trots over bijna 14 jaar Groningen Fanatics is wat bij ons overheerst. Er is voor ons echter maar één juiste beslissing bij het verliezen van het groepsdoek, ons belangrijkste bezit", zo schrijven de Groninger voetbalfans op hun website.