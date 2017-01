SC Cambuur wint met 3-0 overtuigend van FC Dordrecht

SC Cambuur heeft zaterdagavond overtuigend gewonnen van FC Dordrecht. In het Cambuurstadion in Leeuwarden werd het 3-0 voor de thuisploeg. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Al in de 3e minuut zette Tarik Tissoudali de 1-0 op het scorebord. Vier minuten later scoorde Jergé Hoefdraad de 2-0. In de 29e minuut wist Erik Bakker een penalty te verzilveren: 3-0. Na 36 minuten spelen moest Dordrecht met tien man verder. De Nooijer kreeg voor het vasthouden van Tissoudali een rode kaart en mocht alvast naar de kleedkamer.