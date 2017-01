Man vernielt met hamer twee pinautomaten in Leeuwarden

Een 49-jarige inwoner van Leeuwarden heeft zaterdagmorgen met een hamer ingeslagen op twee pinautomaten in de Leeuwarder binnenstad. De politie was bij een winkel in het centrum voor aangifte van diefstal, toen een getuige zei dat er iemand met een hamer de pinautomaat op de hoek van de Nieuwstad en de Bagijnesteeg had vernield. Bij de flappentap aangekomen meldde de hamerzwaaier zichzelf.