De volleybaldames van VC Sneek hebben zaterdagavond met 3-1 verloren van koploper Set Up '65 in Ootmarsum. De eerste set werd via een eindsprintje nog verrassend gewonnen door VC Sneek in 25-23, maar daarna ging het mis. Via de setstanden 25-17, 25-22 en 25-17 trok Set Up '65 aan het langste eind.