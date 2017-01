"Snelvaren en waterskiën moeten kunnen op Burgumer Mar"

Als het aan de werkgroep Boatfunsports ligt wordt er de komende zomer weer gewaterskied op het Burgumer Mar. Het snelvaren - en dus ook het waterskiën - is op dat meer al twaalf jaar geleden verboden door de provincie. Een werkgroep van ondernemers en watersporters ziet goede mogelijkheden voor het inrichten van een snelvaargebied aan de oostkant van het Burgumer Mar en denkt dat daar ook behoefte aan is. De provincie wil hier wel over praten, maar zal alleen aan de plannen meewerken als er voldoende draagvlak is in de 'mienskip'.