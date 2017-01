Slachtoffer (21) ongeluk bij Easterein overleden

De man die vrijdag bij een eenzijdig ongeluk op de Wynserdyk bij Easterein gewond raakte, is zaterdag overleden. Het gaat om een man van 21 uit Reahûs. Zijn auto raakte door nog onbekende oorzaak op de kop in de sloot. Voor het ongeluk werden een traumahelikopter en een ambulance opgeroepen. De man is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden, melde de politie.