Fontein Workum gepresenteerd, locatie nog onzeker

De nieuwe jachthaven is de favoriete locatie van Parker, maar dat is voor sommige Workumers een probleem. Vooral Tonko Hofman is er niet blij mee, omdat de fontein in dat geval vlak voor zijn huis komt.

De Workumer Fonteincommissie gaat op zoek naar een oplossing.

De leeuwen voor de fontein worden gemaakt door een locale ambachtsman. De voorpoten worden vier meter hoog. Scheepsbouwers zullen allemaal helpen om de fontein van hout te maken.

Cornelia Parker is een beroemde kunstenares. Ze werd in 2010 als eerste vrouwelijke kunstenaar benoemd tot Officer of the Order of the British Empire.