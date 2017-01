Piter Wilkens schrijft nieuw Hea!-lied: "Een hele uitdaging"

Wilkens vindt het leuk dat hij gevraagd is voor het project en een hele uitdaging: "Het Hea!-lied dat er is, vind ik op zich een heel goed lied dat goed bij het programma past. Om het te verbeteren is moeilijk zat, dis het zal wel anders moeten." Hij gaat het nieuwe lied niet zelf zingen, want daarvoor wordt met behulp van onze luisteraars en kijkers ingeroepen. Amateurzangers die mee willen doen (solo, met een groepje of met een koor) kunnen zich aanmelden via de speciale thema-website."

Tot volgende week zaterdag kunnen mensen nog woorden, teksten, gedichten of coupletten inzenden. "Onze vraag daarbij is: wat komt bij jullie op als jullie aan Hea! denken. Het nieuwe lied moet het gevoel van Hea! oproepen. Waar staat Hea! voor? Inzenden kan via de Omroep-app, maar ook via de thema-website van Hea!", aldus samenstelster Carin Seegers van Hea!