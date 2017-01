Fries schaatssucces bij Open NK op Weissensee

Ingmar Berga uit Hoogeveen heeft zaterdagmiddag het Open Nederlands kampioenschap op de Weissensee in Oostenrijk gewonnen. Hij was Gary Hekman uit Kampen te snel af in de sprint. Derde werd Crispijn Ariens uit Wolvega. De heren moesten 100 kilometer schaatsen.

Ineke Dedden uit Wanneperveen won verrassend bij de dames. Merel Bosma uit Heerenveen werd tweede, Ankie Ytsma uit Leeuwarden derde.