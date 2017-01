Ireen Wüst heeft zaterdag bij de wereldbeker schaatsen in Berlijn de 1500 meter gewonnen. De Nederlands kampioene won in een tijd van 1.55.85. Marrit Leenstra werd tweede met 1.56.12. De Tsjechische Martina Sábliková haalde brons. Antoinette de Jong werd zesde. In het wereldbekerklassement blijft Leenstra op een eerste plaats staan. Wüst staat tweede.