Jorrit Bergsma heeft zaterdag bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn het brons gepakt op de 5000 meter. Hij reed de afstand in 6.17.99. Ted-Jan Bloemen won het goud in 6.15.84 en de Nieuw-Zeelander Peter Michael pakte het zilver in 6.16.65. Douwe de Vries werd vierde in 6.18.37.