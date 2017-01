Overmachtig ONS verplettert VVOG met 6-0

ONS heet zaterdag met overmacht gewonnen van VVOG. De Snekers verpletterden hun tegenstander uit Harderwijk met 6-0. In de 10e minuut schoot Ale de Boer de bal achter de keeper van VVOG en was het 1-0. In de 11e minuut maakte Yume Ramos de 2-0. En in de 13e minuut strafte Renco van Eeken geklungel van de verdediging van VVOG af door de 3-0 binnen te schieten.