Bijzondere vogel gesignaleerd in Leeuwarder park

Een bijzondere verschijning zaterdag in het Julianapark in Leeuwarden: de pestvogel is hier gesignaleerd. En dat komt niet vaak voor. De vogel komt voor in Scandinavië en Noord-Rusland. Als er te weinig eten is in de winter, komt de vogel naar ons land. De ene winter wel, de andere winter niet. De pestvogel trekt veel spotters naar het Julianapark. De vogel is in november ook al in Leeuwarden gespot.