Harkemase Boys tegen DVS '33 eindigt in 1-1 gelijkspel

Harkemase Boys kon het zaterdag net op een 1-1 gelijkspel houden in Ermelo tegen DVS'33. In het begin gebeurde er niet zoveel. Pas in de 34e minuut kwam keeper Jansema voor het eerst serieus in actie door een harde vrije trap van DVS te keren. De Boys kregen ook wel kansen, maar kwamen niet tot scoren, met een brilstand bij rust als gevolg.