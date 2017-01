Burgerwacht Balk gaat gewoon door

Initiatiefnemers van de burgerwacht laten in een verklaring weten dat ze vanavond al beginnen met het maken van rondes door de straten van Balk. Ze benadrukken dat de burgerwacht niet in het leven geroepen is door de komst van het azc. "Met een koel hoofd, met een warm hart zullen we fungeren als enkele paren extra oren en ogen voor de politie. We hopen hiermee rust terug te brengen in het straatbeeld van Balk'', zo wordt de verklaring afgesloten. De initiatiefnemers willen niet in de media reageren.

Het COA laat weten dat de overvallen van vorig weekend geen aanleiding zijn voor extra maatregelen, omdat het niet duidelijk is wie erachter zit. Het COA zegt dat het een zaak is voor de politie. Verder wil het COA niet reageren op het plan dat sommige inwoners hebben voor een burgerwacht. Op dit moment zitten er tussen de 300 en 400 vluchtelingen in het azc van Balk.

Verslaggever Auke Zeldenrust sprak met Siebe Kooystra, die vorige week het slachtoffer werd van een beroving.