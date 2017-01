Woudsend werkt aan imago

Jan Bles bouwt op dit moment zijn restaurant in Woudsend. Helemaal ongelijk kan hij de schrijver van het ingezonden stuk niet geven. 'Woudsend is een prachtige plek vol met historie over de scheepvaart en boeren, en dat verhaal kunnen we wel beter vertellen', vindt Jan.

Het restaurant 'Omke Jan' van Bles, waar gasten ook kunnen overnachten, staat in het teken van verbinding tussen burgers en boeren. Ontwerper Piet Hein Eek zorgde ervoor dat het een heel moderne uitstraling krijgt en is zelfs al door The New York Times benaderd voor een artikel over 'Omke Jan'. 'Zo zetten we het dorp ook op de kaart', zegt Jan Bles.

Loek Hogenhout van Dorpsbelang ziet het allemaal positief in voor Woudsend. 'Het kan altijd beter, maar op Zoover hebben e een 8,7 van de gasten gekregen. Dus kennelijk zijn we goed bezig.'

Twee jaar geleden is Connie Goossens vanuit Groningen naar Woudsend verhuisd. Ze was meteen verliefd op het dorp. Connie runt de winkel Bwonen, waar ook toeristische informatie te krijgen is. Ze vindt wel dat er echt wat moest gebeuren in het dorp. 'We zijn trots op waar we wonen en dat willen we laten zien. Zo heb ik op 23 december 'Woudsend in kerstsfeer' georganiseerd en dat was een groot succes. En zo zijn er nog veel meer ideeën die allemaal in ons dorp zullen worden uitgerold.'